ФИФА наложила трансферный бан на украинский клуб

Палата споров ФИФА запретила "Минаю" осуществлять трансферную деятельность, утверждает Sport Arena.

По информации источника, украинский клуб попал под санкции из-за невыплаты платежа солидарности за Мислава Матича.

"Минаю" нельзя регистрировать новичков в течение трёх трансферных окон.

Напомним, что по итогам сезона команда вылетела из УПЛ по спортивному принципу, однако её могут вернуть по решению других членов Премьер-лиги.

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