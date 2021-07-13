ФИФА наложила трансферный бан на украинский клуб
Палата споров ФИФА запретила "Минаю" осуществлять трансферную деятельность, утверждает Sport Arena.
По информации источника, украинский клуб попал под санкции из-за невыплаты платежа солидарности за Мислава Матича.
"Минаю" нельзя регистрировать новичков в течение трёх трансферных окон.
Напомним, что по итогам сезона команда вылетела из УПЛ по спортивному принципу, однако её могут вернуть по решению других членов Премьер-лиги.
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