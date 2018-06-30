ФИФА назначила арбитра на матч Бразилия - Мексика

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ФИФА назначила арбитра на матч Бразилия - Мексика

ФИФА определилась с бригадой арбитров на игру Бразилия - Мексика.

Главным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Его помощниками станут Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Резервным судьей будет Антонио Матеу Лаос.

Поединок между сборными Бразилии и Мексики пройдет 2 июля в Самаре.

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