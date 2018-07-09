ФИФА назначила арбитра на полуфинал ЧМ-2018 Хорватия - Англия

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ФИФА назначила арбитра на полуфинал ЧМ-2018 Хорватия - Англия

ФИФА определилась с арбитрами на полуфинальный поединок ЧМ-2018 Хорватия - Англия.

Как сообщает официальный твиттер ФИФА, игру обслужит турок Джюнейт Чакыр. Ассистировать ему будут Бахаттин Дуран и Тарик Онгун.

Резервным арбитром будет голландец Бьорн Кёйперс.

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