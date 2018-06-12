ФИФА назначила судейскую бригаду на матч открытия ЧМ-2018

Матч открытия ЧМ-2018 обслужит аргентинская бригада арбитров.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, главным рефери назначен Нестор Питана. Его ассистентами станут Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана.

Напомним, что откроет ЧМ-2018 матч между сборными России и Саудовской Аравии. Игра состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени.

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