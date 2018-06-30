ФИФА назвала арбитра, который обслужит матч Хорватия - Дания

ФИФА назвала арбитра, который обслужит матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Дании.

Назначение на эту игру получила аргентинская судейская бригада во главе с Нестором Питаной. Помогать ему будут Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти.

Напомним, что матч Хорватия - Дания состоится 1 июня в 21:00 по московскому времени.

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