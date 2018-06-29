ФИФА назвала арбитра, который обслужит матч Испания - Россия

ФИФА назвала арбитра, который обслужит матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России.

Назначение на эту игру получила голландская судейская бригада во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится 1 июля в 17:00 по московскому времени.

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