ФИФА назвала арбитра, который обслужит матч Россия - Уругвай

ФИФА назвала арбитра, который обслужит матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая.

Назначение на эту игру получила сенегальская судейская бригада во главе с Малангой Дьедиу. Помогать ему будут Джибриль Камара, Эль-Хаджи Самба и Бамлак Тессема.

Напомним, что матч Россия - Уругвай состоится 25 июня в Самаре.

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