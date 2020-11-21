ФИФА назвала дату вручения наград The Best
Стало известно, когда состоится церемония вручения наград The Best от ФИФА.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате в четверг, 17 декабря.
Победители будут определены в 11 номинациях, в том числе выберут лучшего футболиста года, тренера, гол и символическую сборную.
Как и сообщалось ранее, голосование продлится с 25 ноября по 9 декабря.
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
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|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
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|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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