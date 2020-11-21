ФИФА назвала дату вручения наград The Best

Стало известно, когда состоится церемония вручения наград The Best от ФИФА.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате в четверг, 17 декабря.

Победители будут определены в 11 номинациях, в том числе выберут лучшего футболиста года, тренера, гол и символическую сборную.

Как и сообщалось ранее, голосование продлится с 25 ноября по 9 декабря.

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