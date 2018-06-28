ФИФА назвала лучшего футболиста матча Англия - Бельгия

Вингер сборной Бельгии Аднан Янузай стал лучшим футболистом матча с Англией.

Напомним, что 23-летний игрок стал автором единственного гола в матче.

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