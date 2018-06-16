ФИФА назвала лучшего футболиста матча Аргентина - Исландия

ФИФА определила лучшего игрока матча Аргентина - Исландия.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, им стал вратарь исландцев Ханнес Халльдоурссон.

Отметим, что голкипер во втором тайме отбил пенальти в исполнении Лионеля Месси.

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