ФИФА назвала лучшего футболиста матча Хорватия - Дания

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ФИФА назвала лучшего футболиста матча Хорватия - Дания

ФИФА определила лучшего футболиста матча Хорватия - Дания.

Им стал вратарь датчан Каспер Шмейхель, который отбил 6 из 7 ударов по воротам.

Также Шмейхель отразил одиннадцатиметровый удар в дополнительное время, а в серии пенальти отбил два удара из пяти.

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