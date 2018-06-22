ФИФА назвала лучшего футболиста матча Нигерия - Исландия

ФИФА определила лучшего футболиста матча между сборными Нигерии и Исландии.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, им стал форвард Нигерии Ахмед Муса, который отметился двумя забитыми голами.

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