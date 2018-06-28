ФИФА назвала лучшего футболиста матча Сенегал - Колумбия
ФИФА определила лучшего футболиста матча между сборными Сенегала и Колумбии (0:1).
Как сообщает официальный сайт ФИФА, им стал защитник южноамериканской сборной Йерри Мина, который отметился забитым голом.
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