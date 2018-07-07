ФИФА назвала лучшего футболиста матча Швеция - Англия

Теги швецияанглияджордан пикфорд

ФИФА назвала лучшего футболиста матча Швеция - Англия

ФИФА определила лучшего футболиста матча между сборными Швеции и Англии (0:2).

Им стал вратарь "трех львов" Джордан Пикфорд, на счету которого три сейва.

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