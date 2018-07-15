ФИФА назвала лучшего вратаря ЧМ-2018

Теги тибо куртуабельгия

ФИФА назвала лучшего вратаря ЧМ-2018ФИФА назвала лучшего вратаря завершившегося Чемпионата Мира в России.

Так, "Золотую перчатку" мундиаля-2018 выиграл голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа. В семи играх турнира 26-летний страж ворот "красных дьяволов" пропустил шесть мячей.

Напомним,  Харри Кейн выиграл "Золотую бутсу" ЧМ

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов