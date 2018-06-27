ФИФА назвала лучших игроков в матчах Мексика - Швеция и Южная Корея - Германия

Международная федерация футбола назвала лучших игроков в сегодняшних матчах Чемпионата Мира между сборными Мексики и Швеции, Южной Кореи и Германии.

Так, героем первой встречи стал защитник скандинавской команды Людвиг Аугустинссон, открывший счет в поединке. А во второй игре лучшим был назван голкипер азиатской команды Чо Хюн Ву, отразивший шесть ударов по своим воротам.

Напомним, на четырех Чемпионатах Мира подряд действующий чемпион не выходит из группы. | soccernews.ru