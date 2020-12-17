ФИФА назвала лучшего тренера 2020 года

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ФИФА назвала лучшего тренера 2020 годаЮрген Клопп стал обладателем премий ФИФА The Best как лучший тренер 2020 года

Под руководством немца "Ливерпуль" спустя 30 лет смог выиграть чемпионат Англии.

Соперниками Клоппа в номинации были: Марсело Бьелса ("Лидс") и Ханси Флик ("Бавария").

В женском футболе также определился лучший тренер. Им стала Сарина Вигман, наставница сборной Нидерландов.

Также в списке претенденток были отмечены: Эмма Хайес ("Челси") и Жан-Люк Вассер ("Лион"). 

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