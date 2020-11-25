ФИФА назвала номинантов на приз лучшему футболисту и вратарю года

ФИФА перечислила футболистов, которые поборются за награду The Best.

В число номинантов вошли Тиаго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Бавария", Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал").

За награду лучшему вратарю поборются Алиссон ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал"), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Церемония The Best-2020 пройдет 17 декабря в онлайн-формате. В 2019 году награду лучшему игроку досталась Лионелю Месси.

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