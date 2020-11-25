ФИФА назвала номинантов на приз лучшему футболисту и вратарю года

Теги лионель мессикриштиану роналдуроберт левандовскинеймарсерхио рамос

ФИФА назвала номинантов на приз лучшему футболисту и вратарю года

ФИФА перечислила футболистов, которые поборются за награду The Best.

В число номинантов вошли Тиаго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Бавария", Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал").

За награду лучшему вратарю поборются Алиссон ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал"), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Церемония The Best-2020 пройдет 17 декабря в онлайн-формате. В 2019 году награду лучшему игроку досталась Лионелю Месси.

Читайте также: Холанд стал обладателем награды Golden Boy. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА опубликовал мощное заявление по поводу слов Черчесова о Чалове

ЦСКА опубликовал мощное заявление по поводу слов Черчесова о Чалове

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов