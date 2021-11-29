ФИФА назвала претендентов на приз за самый красивый гол года

Фото: инстаграм Рияда Махреза/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список претендентов на премию Ференца Пушкаша. Данный приз вручается автору самого красивого гола по итогам 2021 года.

В число номинантов вошли: Луис Диас (Колумбия, "Порту") Готье Эн ("Валансьен", Франция), Эрик Ламела (Аргентина, "Тоттенхэм"), Валентино Лазаро (Австрия, "Бенфика"), Рияд Махрез (Алжир, "Манчестер Сити"), Сандра Овусу-Анса (Гана, "Спартак" Суботица), Вангелис Павлидис (Греция, АЗ), Даниэла Санчес (Мексика, "Керетаро"), Патрик Шик (Чехия, "Байер"), Мехди Тареми (Иран, "Порту"), Кэролайн Уэйр (Шотландия, "Манчестер Сити").

Presenting the #Puskas Award 2021 nominees



Luis Díaz

Gauthier Hein

Érik Lamela

Valentino Lazaro

Riyad Mahrez

Sandra Owusu-Ansah

Vangelis Pavlidis

Daniela Sánchez

Patrik Schick

Mehdi Taremi

Caroline Weir



️ : https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

Победитель будет объявлен 17 января 2022 года. Голосование о победителе пройдет на сайте ФИФА.

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