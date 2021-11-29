ФИФА назвала претендентов на приз за самый красивый гол года

Теги рияд махрезлуис диаспатрик шикмехди таремиэрик ламела

ФИФА назвала претендентов на приз за самый красивый гол года

Фото: инстаграм Рияда Махреза/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список претендентов на премию Ференца Пушкаша. Данный приз вручается автору самого красивого гола по итогам 2021 года.

В число номинантов вошли: Луис Диас (Колумбия, "Порту") Готье Эн ("Валансьен", Франция), Эрик Ламела (Аргентина, "Тоттенхэм"), Валентино Лазаро (Австрия, "Бенфика"), Рияд Махрез (Алжир, "Манчестер Сити"), Сандра Овусу-Анса (Гана, "Спартак" Суботица), Вангелис Павлидис (Греция, АЗ), Даниэла Санчес (Мексика, "Керетаро"), Патрик Шик (Чехия, "Байер"), Мехди Тареми (Иран, "Порту"), Кэролайн Уэйр (Шотландия, "Манчестер Сити").

Победитель будет объявлен 17 января 2022 года. Голосование о победителе пройдет на сайте ФИФА.

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