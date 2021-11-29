ФИФА назвала претендентов на приз за самый красивый гол года
Фото: инстаграм Рияда Махреза/Автор неизвестен
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список претендентов на премию Ференца Пушкаша. Данный приз вручается автору самого красивого гола по итогам 2021 года.
В число номинантов вошли: Луис Диас (Колумбия, "Порту") Готье Эн ("Валансьен", Франция), Эрик Ламела (Аргентина, "Тоттенхэм"), Валентино Лазаро (Австрия, "Бенфика"), Рияд Махрез (Алжир, "Манчестер Сити"), Сандра Овусу-Анса (Гана, "Спартак" Суботица), Вангелис Павлидис (Греция, АЗ), Даниэла Санчес (Мексика, "Керетаро"), Патрик Шик (Чехия, "Байер"), Мехди Тареми (Иран, "Порту"), Кэролайн Уэйр (Шотландия, "Манчестер Сити").
Presenting the #Puskas Award 2021 nominees— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021
Luis Díaz
Gauthier Hein
Érik Lamela
Valentino Lazaro
Riyad Mahrez
Sandra Owusu-Ansah
Vangelis Pavlidis
Daniela Sánchez
Patrik Schick
Mehdi Taremi
Caroline Weir
️ : https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx
Победитель будет объявлен 17 января 2022 года. Голосование о победителе пройдет на сайте ФИФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18