ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года
Фото сайт ФИФА
Стали известны номинанты на награду лучшему тренеру 2021 года по версии ФИФА.
Премию The Best получит Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии) или Томас Тухель ("Челси").
Напомним, что торжественная церемония вручения призов запланирована на 17 января.
Гвардиола в прошлом году стал победителем АПЛ и Кубка английской лиги, Тухель выиграл Лигу Чемпионов, а Манчини взял титул чемпиона Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18