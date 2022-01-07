ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года

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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года

Фото сайт ФИФА

Стали известны номинанты на награду лучшему тренеру 2021 года по версии ФИФА.

Премию The Best получит Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии) или Томас Тухель ("Челси").

Напомним, что торжественная церемония вручения призов запланирована на 17 января.

Гвардиола в прошлом году стал победителем АПЛ и Кубка английской лиги, Тухель выиграл Лигу Чемпионов, а Манчини взял титул чемпиона Европы.

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