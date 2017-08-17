ФИФА назвала претендентов на звание тренера года

ФИФА в своём официальном твиттере опубликовала шорт-лист из 12 кандидатов на награду лучшему тренеру 2017 года по версии организации.

За приз поборются Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Бавария"), Антонио Конте ("Челси"), Луис Энрике (экс-"Барселона"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Леонарду Жардим ("Монако"), Йоахим Лёв (сборная Германии), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Тите (сборная Бразилии) и Зинедин Зидан ("Реал").

Вручение награды состоится 23 октября. Победитель будет определён путём голосования среди главных тренеров и капитанов сборных, а также журналистов и болельщиков.

Не пропустите: Зидан вышел на третье место среди тренеров "Реала" по количеству трофеев. | http://soccernews.ru