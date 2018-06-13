ФИФА назвала пять игроков сборной России, от которых будет зависеть результат команды на ЧМ
Международная федерация футбола назвала пять игроков сборной России, от которых будет зависеть результат команды на домашнем для нее Чемпионате Мира.
Так, в ключевыми игроками в построениях Станислава Черчесова ФИФА определила голкипера Игоря Акинфеева, защитника Сергея Игнашевича, полузащитников Александра Самедова и Александра Головина, а также форварда Федора Смолова.
Напомним, Канчельскис назвал команду Черчесова худшей в истории сборной России. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0
|2
|Саудовская Аравия
|0
|0
|3
|Египет
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|4
|Иран
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|0
|0
|2
|Австралия
|0
|0
|3
|Перу
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Исландия
|0
|0
|3
|Хорватия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Швейцария
|0
|0
|3
|Коста-Рика
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0