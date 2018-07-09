ФИФА назвала самую атакующую и самую пасующую сборную ЧМ-2018

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ФИФА назвала самую атакующую и самую пасующую сборную ЧМ-2018

ФИФА назвала самую атакующую и самую пасующую сборную Чемпионата Мира 2018 года.

Так, больше остальных обостряли впереди на текущем мундиале бразильцы - в активе "селесао" 292 атаки.

А больше всех успешных передач сделали испанцы - на счету "Фурии Рохи" 3120 пасов.

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