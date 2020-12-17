ФИФА назвала сборную из 11 лучших игроков сборных World11

Теги криштиану роналдуалиссонроберт левандовскикевин де брюйне

ФИФА назвала сборную из 11 лучших игроков сборных World11На церемонии вручения премии ФИФА The Best был назван состав из 11 лучших игроков сборных World11, сообщает официальный твиттер ФИФА.

В сборную вошли:

Вратарь Алиссон (Бразилия)
Защитники: Трент Александр-Арнольд (Англия), Серхио Рамос (Испания), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды) и Альфонсо Дэвис (Канада).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне (Бельгия), Тиаго Алькантара (Испания), Йозуа Киммих (Германия).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша), Криштиану Роналду (Португалия).

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