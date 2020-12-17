ФИФА назвала сборную из 11 лучших игроков сборных World11

На церемонии вручения премии ФИФА The Best был назван состав из 11 лучших игроков сборных World11, сообщает официальный твиттер ФИФА.



В сборную вошли:



Вратарь Алиссон (Бразилия)

Защитники: Трент Александр-Арнольд (Англия), Серхио Рамос (Испания), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды) и Альфонсо Дэвис (Канада).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне (Бельгия), Тиаго Алькантара (Испания), Йозуа Киммих (Германия).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша), Криштиану Роналду (Португалия).



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