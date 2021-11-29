ФИФА назвала сроки проведения клубного ЧМ
Стало известно, когда пройдёт ближайший Клубный Чемпионат Мира.
Турнир состоится с 3 по 12 февраля 2022 года в Объединённых Арабских Эмиратах.
Участники КЧМ - "Челси" (Англия), "Палмейрас" (Бразилия), "Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия) и "Аль-Джазира" (Катар).
Жеребьёвка клубного мундиаля запланирована на сегодня. Её проведут в Цюрихе.
Не пропустите: Итоги жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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|A
|М
|О
|1
|Коринтианс
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Аль-Наср
|3
|3
|4
|РКА Касабланка
|3
|0
|B
|М
|О
|1
|Васко да Гама
|3
|9
|2
|Некакса
|3
|4
|3
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|4
|Саут Мельбурн
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|0