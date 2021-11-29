ФИФА назвала сроки проведения клубного ЧМ

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ФИФА назвала сроки проведения клубного ЧМ

Стало известно, когда пройдёт ближайший Клубный Чемпионат Мира.

Турнир состоится с 3 по 12 февраля 2022 года в Объединённых Арабских Эмиратах.

Участники КЧМ - "Челси" (Англия), "Палмейрас" (Бразилия), "Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия) и "Аль-Джазира" (Катар).

Жеребьёвка клубного мундиаля запланирована на сегодня. Её проведут в Цюрихе.

Не пропустите: Итоги жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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