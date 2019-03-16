ФИФА назвала сумму своих доходов с ЧМ-2018

ФИФА представила финансовый отчет, в котором указаны доходы организации с ЧМ-2018.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, чистая прибыль организации с мундиаля составила 3,5 миллиарда евро.

Напомним, что ЧМ-2018 принимала Россия. Чемпионами мира прошлого года стала сборная Франции. Сборная России вылетела в четвертьфинале от Хорватии.

Следующий мундиаль пройдет в Катаре, однако в случае увеличения числа участников, ФИФА может привлечь еще одну страну.

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