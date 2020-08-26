ФИФА не будет мешать уходу Месси из "Барселоны"

Международная федерация футбола (ФИФА) не собирается мешать возможному уходу Лионеля Месси из "Барселоны".

Как сообщает El Pais, ссылаясь на источники в ФИФА, в организации заявили, что в истории еще не было случаев, когда федерация вмешивалась в дела футболиста, который решил покинуть клуб, и мешала ему уйти.

Выходит, что ФИФА примет сторону аргентинца в его конфликте с руководством клуба, которое хочет удержать футболиста.

Журналист Танкреди Палмери заявляет, что Месси уже запросил у ФИФА международный трансферный сертификат.

Напомним, что главным претендентом на Месси считается "Манчестер Сити".

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