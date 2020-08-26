ФИФА не будет мешать уходу Месси из "Барселоны"

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ФИФА не будет мешать уходу Месси из "Барселоны"

Международная федерация футбола (ФИФА) не собирается мешать возможному уходу Лионеля Месси из "Барселоны".

Как сообщает El Pais, ссылаясь на источники в ФИФА, в организации заявили, что в истории еще не было случаев, когда федерация вмешивалась в дела футболиста, который решил покинуть клуб, и мешала ему уйти.

Выходит, что ФИФА примет сторону аргентинца в его конфликте с руководством клуба, которое хочет удержать футболиста.

Журналист Танкреди Палмери заявляет, что Месси уже запросил у ФИФА международный трансферный сертификат.

Напомним, что главным претендентом на Месси считается "Манчестер Сити".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Через месяц-другой Месси потребует 100% оклада. За ним последуют остальные. А Бартомеу настолько гениальный, что не только отдал за форварда Брейтуэйта 18 млн евро, но и выдал тому контракт до 2024 года. Это почти так же круто, как соглашение с Дембеле до 2022 – в команде человек с огромной зарплатой, который как чемодан без ручки, ведь в современном мире за его контракт никто и сто миллионов не заплатит, а «Барселона» отдала больше. Трансферные проколы, слабая комплектация состава – Месси требует новичков, причем дорогих, вроде Лаутаро и Неймара, неудачи команды в Лиге чемпионов – нет премиальных УЕФА, вместе с главным минусом финансовой деятельности – выдачей Лионелю такой зарплаты, что остальные от нее отталкиваются и просят надбавку, как Тер Штеген сейчас, привели к коллапсу системы, которая буквально пару месяцев назад хвасталась оборотом. Сейчас же мечтают не стать банкротами через пару лет. Да, у «Барселоны» всегда есть «золотой билет» — можно летом выставить Месси на трансфер. Но этого никто не сделает, хотя единственное расставание решит большинство проблем. С другой стороны, сам аргентинец уходить явно не желает, ведь ему в других командах придется доказывать готовность, а в «Барселоне» — диктует условия. Бартомеу уже не рад, что оказался президентом в такое сложное время?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Через месяц-другой Месси потребует 100% оклада. За ним последуют остальные. А Бартомеу настолько гениальный, что не только отдал за форварда Брейтуэйта 18 млн евро, но и выдал тому контракт до 2024 года. Это почти так же круто, как соглашение с Дембеле до 2022 – в команде человек с огромной зарплатой, который как чемодан без ручки, ведь в современном мире за его контракт никто и сто миллионов не заплатит, а «Барселона» отдала больше. Трансферные проколы, слабая комплектация состава – Месси требует новичков, причем дорогих, вроде Лаутаро и Неймара, неудачи команды в Лиге чемпионов – нет премиальных УЕФА, вместе с главным минусом финансовой деятельности – выдачей Лионелю такой зарплаты, что остальные от нее отталкиваются и просят надбавку, как Тер Штеген сейчас, привели к коллапсу системы, которая буквально пару месяцев назад хвасталась оборотом. Сейчас же мечтают не стать банкротами через пару лет. Да, у «Барселоны» всегда есть «золотой билет» — можно летом выставить Месси на трансфер. Но этого никто не сделает, хотя единственное расставание решит большинство проблем. С другой стороны, сам аргентинец уходить явно не желает, ведь ему в других командах придется доказывать готовность, а в «Барселоне» — диктует условия. Бартомеу уже не рад, что оказался президентом в такое сложное время?

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Мб не отпускать его до конца контракта (2021) и дай Бог Лео образумится и в команда перестроиться. Надо верить. Также я понимаю, что многие хотят увидеть Месси играющим в другой команде, но лично искренне хотел, чтобы Лео остался в команде до конца карьеры

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