ФИФА не будет определять лучшего игрока мира по итогам 2020 года

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ФИФА не будет определять лучшего игрока мира по итогам 2020 года

Награда The Best FIFA Football Awards не будет вручаться по итогам 2020 года, сообщает Marca.

По сведениям издания, такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке национальных чемпионатов и еврокубков, а также переносу чемпионата Европы на 2021 год.

Напомним, что в прошлом году лучшим игроком по версии ФИФА стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. 

Что касается "Золотого мяча"-2020, то решение по нему пока не принято.

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