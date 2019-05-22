ФИФА не будет увеличивать количество участников ЧМ-2022 до 48 команд

ФИФА не будет расширять ЧМ-2022 в Катаре с 32 до 48 команд и проводить матчи в соседних странах.

Как сообщает The Times, об этом официально будет объявлено 5 июня на конгрессе ФИФА. Отмечается, что это задача стала трудновыполнимой из-за политических и логистических проблем.

Однако на ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, уже будет 48 команд.

ЧМ-2022 начнется 21 ноября и завершится 18 декабря 2022 года.

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