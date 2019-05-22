ФИФА не будет увеличивать количество участников ЧМ-2022 до 48 команд
ФИФА не будет расширять ЧМ-2022 в Катаре с 32 до 48 команд и проводить матчи в соседних странах.
Как сообщает The Times, об этом официально будет объявлено 5 июня на конгрессе ФИФА. Отмечается, что это задача стала трудновыполнимой из-за политических и логистических проблем.
Однако на ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, уже будет 48 команд.
ЧМ-2022 начнется 21 ноября и завершится 18 декабря 2022 года.
Читайте также: Блаттер хочет отсудить у ФИФА пенсию и коллекцию часов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Моуринью дал ответ "Ювентусу"
-
Кака хочет получить должность в "Милане"
-
Терри может возглавить клуб Чемпионшипа
-
"Интер" нацелился на Мозеса
-
"Ювентус" договорился с Почеттино
-
ФИФА не будет увеличивать количество участников ЧМ-2022 до 48 команд
-
Стала известна дата и место проведения Суперкубка России
-
Дель Боске подвел итоги сезона в Ла Лиге
-
Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании
-
Тульский "Арсенал" попал в Лигу Европы
-
"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" и другие результаты 30-го тура УПЛ
-
Семин прокомментировал победу в Кубке России
-
Варан: "Азару и Погба всегда найдется место в "Реале"
-
В "Сочи" прокомментировали интерес к Глушакову и Денисову
-
Тренер женской команды "Челси" выступает за уменьшение размера ворот
-
"Локомотив" - обладатель Кубка России
-
"Севилья" нацелилась на форварда "Милана" Кастильехо
-
Фанаты "Спартака" начали акцию с граффити против Дениса Глушакова
-
Коутинью приступил к тренировкам в общей группе "Барселоны"
-
Аллегри - лидер по числу побед в топ-5 лиг за последние пять сезонов