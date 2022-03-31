ФИФА не исключила Россию, зато приостановила членство трёх других стран

Сегодня, 31 марта, в Катаре стартовал 72-й конгресс ФИФА.

В преддверии мероприятия предполагалось, что может быть поднят вопрос об исключении России из числа участников организации.

Впрочем, в ходе конгресса российская тема не рассматривалась.

Зато ФИФА приостановила членство трёх других стран - Пакистана, Зимбабве и Кении.

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