ФИФА не обнаружила допинговых нарушений у российских футболистов

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ФИФА не обнаружила допинговых нарушений у российских футболистов

Международная федерация футбола выступила с подтверждением того, что у российских футболистов не было обнаружено допинговых нарушений.

"Из всех игроков, упомянутых в отчёте Макларена, две российские футболистки не старше 20 лет уже были наказаны российскими спортивными властями. По всем остальным до сих пор не были обнаружены какие-либо нарушения антидопинговых правил, но расследование остаётся открытым. В ходе этого процесса ФИФА работает в тесном сотрудничестве с WADA и контактирует с профессором Маклареном, чтобы использовать все возможности. ФИФА уже приложила серьёзные усилия, чтобы обнаружить потенциальные нарушения антидопинговых правил, включая повторное тестирование доступных допинг-проб. Стоит подчеркнуть, что санкции не могут быть введены лишь на основании подозрений или ограниченных фактов" - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

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