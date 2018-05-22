ФИФА не поможет форварду сборной Перу сыграть на ЧМ-2018



Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что у него нет возможности помочь нападающему сборной Перу Хосе Паоло Герреро сыграть на Чемпионате Мира-2018.

Стоит отметить, что спортивный арбитражный суд (CAS) признал случайность употребления форвардом наркотических веществ, но оставил наказание о дисквалификации в силе.

"Инфантино выражает глубокое понимание чувствам Герреро из-за того, что он не сыграет на ЧМ-2018. Но нельзя не обращать внимание на тот факт, что CAS не изменил решения о дисквалификации, несмотря на апелляцию со стороны ФИФА", - говорится в заявлении ФИФА на официальной сайте организации.

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