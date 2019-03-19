ФИФА не приостановила трансферный бан "Челси" на время рассмотрения апелляции. Разбираем причины и следствия

В конце февраля ФИФА официально объявила о том, что на "Челси" был наложен трансферный бан. Это означает, что в течении 2 следующих трансферных окон клуб не сможет подписывать себе новых футболистов. Подобные скандалы вспыхивают достаточно часто. Внимательные футбольные болельщики вспомнят, что не так давно под трансферный бан попадали все три представители "великой испанской тройки" (современной, конечно) – "Реал", "Барселона" и "Атлетико". Кроме того, существуют дела, которые находятся в активной фазе, но не приходят к финальной точке. Так, например, вслед за трансферным баном "Челси" в СМИ просочилась новость о расследованиях трансферной деятельности еще одного английского клуба – "Манчестер Сити". Однако, "подписывать" – это достаточно громкое слово по отношению к санкциям подобного типа. Как мы помним, "Барса" подписывала контракты с игроками даже во время бана. Проблема состояла лишь в том, что этих самых футболистов нельзя было заявить. Показательно, что Арда Туран практически полгода просидел без футбола, ожидая окончания "каталонского запрета". Примечательно, что большая часть всех банов была следствием одной проблемы – нарушения правил подписания молодых несовершеннолетних футболистов.

Представители лондонского клуба практически сразу подали апелляцию относительно данного решения, однако в начале марта мировая футбольная ассоциация сначала отклонила просьбу приостановить санкции на время рассмотрения апелляции, а несколько дней назад было объявлено, что окончательное решение будет принято до начала летнего трансферного окна. На чем же прокололся "Челси"? Как сообщают известные английские издания, в том числе SkySports, дело завязано на нынешнем 23-летнем вингере французского "Лиона" и сборной Буркина-Фасо Бертране Траоре, который уже полтора года не имеет никакого отношения к "Челси". История началась в апреле 2011 года, когда скауты "Челси" обратили внимание на юного мальчишку из футбольной академии буркинийского АСФ "Бобо-Диуласо". Чтобы согласовать переход как можно быстрее, в дело была включена мама игрока, которой "аристократы" выплатили чуть более 100 тыс. фунтов (что интересно, сам клуб в итоге довольствовался меньше 20 тыс. фунтов). История получилась достаточно сложной, так как практически сразу игрока забрал к себе в академию французский "Осер" (есть предположения, что "Челси" почувствовал запах жаренного и сам отдал футболиста). Однако, краткосрочного пребывания в "Челси" хватило, чтобы 15-летний футболист провел несколько официальных матчей за команду U-18.

Согласно правилам ФИФА, иностранные игроки могут подписывать контракт с игроками другой страны только после наступления совершеннолетия, то есть 18 лет (именно по этой причине Винисиус ехал в Мадрид почти полтора года). Конечно, есть и исключения. К примеру, эмиграция семьи в другую страну (а вот по этой причине футболисты с африканскими корнями так быстро и рано развиваются во Франции). Получается, что "Челси" эти правила нарушил. И этот случай был не единственным, просто он открыл цепочку подобных афер. Как сообщают английские источники, ФИФА нашло в деятельности клуба сразу 29 нарушений с подписанием молодых игроков. Как "Челси" попытался скрыть аферу? Один из шагов был описан ранее – Траоре уехал в "Осер" и перестал светится среди других игроков из "синей" команды.

В 2014 году – тогдашний наставник "Челси" Жозе Моуринью вернул уже 18-летнего футболиста в Лондон и взял с собой предсезонное турне (некоторые английские источники утверждают, что пребывание в турне должно было являться засекреченным, дабы не привлекать лишнее внимание). Это стало предпосылкой или, если угодно, прикрытием, чтобы подписать официальные бумаги и закрыть вопрос. Интересно, что клуб получил бан за игрока, который никогда не был здесь основным и очень скоро перестал являться так называемым "будущим клуба". Практически сразу Траоре уехал играть Голландию, перепробовал на вкус структуры "Виттеса" и "Аякса", а летом 2017 года был выкуплен "Лионом" за 10 млн евро. В итоге Траоре провел за основную команду 16 матчей во всех турнирах (лишь 4 в основном составе), забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Что "Челси" имеет в итоге? Главное, что стоит отметить – запрет на трансферы можно будет временно снять или сократить обходными путями, обратившись в футбольный арбитражный суд в Лозанне. Как сообщают представители клуба, именно этим они и собираются заняться в ближайшее время, ведь, по их мнению, решения ФИФА не приостанавливать действия бана на время рассмотрения апелляции является неправомерным. Более того, если дело все же дойдет до Лозанны, решение ФИФА не сможет действовать до окончания процесса, и у "аристократов" будет время, чтобы решить кадровые вопросы летом. Если в "кабинетных" делах ситуация выйдет из-под контроля, то на помощь могут прийти внутренние резервы, ведь "Челси" является лидером мирового футбола среди количества игроков, отданных в аренду – 41 футболист! Далеко не каждый годится для игры в основном составе, но для, как минимум, семи человек дорога в лагерь для борьбы за место в составе будет открыта. О лучших из них мы детально поговорим в следующем материале. Стоит назвать лишь некоторые фамилии – Пулишич, Бакайоко, Зума, Батшуайи. При желании, будет из кого выбрать.

На противовес этому остаются вопросы к трем игрокам – Эдену Азару, Гонсало Игуаину и Матео Ковачичу. Ситуация с бельгийцем более чем понятна. Только ленивый не говорит о том, что он является приоритетной целью "Реала" уже этим летом, и, если предложение из Мадрида все же придет, Азар вряд ли будет оставаться в кризисном "Челси" и захочет пойти на повышение. Замена ему уже найдена. Кристиан Пулишич был куплен из "Боруссии" зимой, и летом в любом случае приедет в Лондон, так как его трансфер был зарегистрирован до наложения бана. Гонсало Игуаин пришел в "Челси" по хитрой схеме, согласно которой игрок находится в аренде, однако летом клуб будет иметь первоочередное право выкупа футболиста. На данном этапе вопрос первоочередного выкупа является предметом спора для футбольных юристов, и официальной информации ни клуб, ни английские СМИ не давали. Поговаривают, что "Челси" решит проблему и, при надобности, оставят аргентинца у себя. А вот с хорватом Ковачичем такая схема уже не пройдет, так как "Челси" не имеет никаких приоритетных прав на дальнейшую покупку игрока, потому единственным вариантом сохранить центрального полузащитника приостановление действия бана.

Стоит отметить еще одну важную особенность, о которой говорили все еще в феврале. Трансферный бан – это хорошая возможность для Сарри остаться в Лондоне при любых обстоятельствах. Во-первых, лишняя перестановка в период кризиса вряд ли приведет к глобальному улучшению. Во-вторых, не каждый (возможно, никто!) именитый тренер уровня Сарри захочет принимать кризисную команду, которая к тому же не имеет права подписывать новых игроков. Будем следить за развитием ситуации дальше и сообщать о новых интересных подробностях. И пожелаем юристам "Челси" сохранить здоровье, ведь спят они сейчас достаточно мало.