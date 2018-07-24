ФИФА не включила Неймара в десятку претендентов на награду лучшему игроку года

ФИФА не включила форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара в десятку претендентов на награду лучшему игроку года.

Шанс же побороться за престижный приз имеют: Криштиану Роналду ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эден Азар ("Челси"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Рафаэль Варан ("Реал").

Напомним, ранее стали известны претенденты на звание лучшего тренера года. | soccernews.ru