ФИФА не выявила допинга в пробе Эззатоллахи

ФИФА не выявила допинга в пробе полузащитника "Ростова" и сборной Ирана Сеида Эззатоллахи.

Как сообщают российские СМИ, после ряда дополнительных тестов международная федерация футбола пришла к выводу, что 21-летний хавбек не употреблял никаких запрещённых веществ.

Напомним, что сборная Ирана финишировала на третьем месте в своей группе на ЧМ-2018.

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