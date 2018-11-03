ФИФА: некоторые СМИ намеренно хотят дискредитировать организацию
ФИФА на своём официальном сайте заявила, что некоторые СМИ намеренно пытаются дискредитировать организацию.
"Нам стало известно о нескольких статьях о ФИФА, которые были опубликованы 2 ноября, - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА. - Четыре недели назад группа журналистов отправила в ФИФА сотни вопросов, основанных на личных и внутренних электронных сообщениях и другой информации, к которой незаконно получили доступ третьи лица. Несмотря на тот факт, что мы ответили на присланные вопросы прямо и честно, некоторые СМИ решили проигнорировать большинство наших ответов и исказить факты и правду в намеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение своих читателей.
В опубликованных в некоторых СМИ "отчётах" есть одна цель - попытка подорвать репутацию нового руководства ФИФА, в частности, президента организации Джанни Инфантино и генерального секретаря Фатмы Самуры.
Мы осведомлены, что существуют люди, которые в собственных целях заинтересованы в том, чтобы подорвать репутацию ФИФА. В связи с чем вызывает сожаление, что некоторые представители СМИ изредка оказывают поддержку таким ложным утверждениям, судя по всему, не имея никакого понимания о произошедших в ФИФА в прошлом изменениях"
Ранее было известно, что хакерам удалось получить доступ к конфиденциальным данным о ФИФА, согласно которым Инфантино в 2014 году помог "Манчестер Сити" и ПСЖ избежать санкций за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Читайте также: Инфантино: "ЧМ-2018 был лучшим в истории, но я уверен, что турнир в Катаре будет еще лучше". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" выгрызает тяжелейшую победу в матче с "Райо Вальекано"
-
"Ювентус" на своём поле переиграл "Кальяри"
-
"Монако" проигрывает "Реймсу" и другие результаты 12-го тура чемпионата Франции
-
Месси может сыграть с "Интером"
-
"Арсенал" и "Ливерпуль" не выявили победителя в центральном матче 11 тура АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 ноября
-
"Райо Вальекано" – "Барселона" - 2:3 (видеообзор)
-
Слуцкий прокомментировал слухи о переходе на работу в "Спортинг"
-
1
"Ювентус" выдал лучший старт в Серии А в истории
-
"Аякс" и "АЗ Алкмар" побеждают в 11-м туре чемпионата Нидерландов
-
"Тоттенхэм" в упорной борьбе обыграл "Вулверхэмптон"
-
"Барселона" выгрызает тяжелейшую победу в матче с "Райо Вальекано"
-
1
"Ювентус" на своём поле переиграл "Кальяри"
-
"Райо Вальекано" - "Барселона": прямая трансляция матча в Мадриде
-
Эмери прокомментировал ничью с "Ливерпулем"
-
9
"Монако" проигрывает "Реймсу" и другие результаты 12-го тура чемпионата Франции
-
1
Месси может сыграть с "Интером"
-
1
Клопп указал на грубую судейскую ошибку в матче "Арсенал" – "Ливерпуль"
-
1
Джексон Мартинес забил впервые с сентября 2016 года
-
"Порту" на выезде разобрался с "Маритиму"
-
ПСВ одолел "Витесс" Слуцкого
-
"РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Герту"
-
Сенсация на "Месталье": "Валенсия" в родных стенах уступила "Жироне" (видео)
-
5
"Арсенал" и "Ливерпуль" не выявили победителя в центральном матче 11 тура АПЛ
-
Солари: "Это была выстраданная победа"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|27
|2
|Манчестер Сити
|10
|26
|3
|Челси
|10
|24
|4
|Арсенал Лондон
|11
|23
|5
|Тоттенхэм
|10
|21
|6
|Борнмут
|11
|20
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|20
|8
|Уотфорд
|11
|19
|9
|Эвертон
|11
|18
|10
|Лестер Сити
|11
|16
|11
|Вулверхэмптон
|10
|15
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|14
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|11
|14
|Кристал Пэлас
|10
|8
|15
|Бернли
|11
|8
|16
|Саутгемптон
|10
|7
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|6
|18
|Кардифф Сити
|11
|5
|19
|Фулхэм
|10
|5
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3