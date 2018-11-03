ФИФА: некоторые СМИ намеренно хотят дискредитировать организацию

ФИФА на своём официальном сайте заявила, что некоторые СМИ намеренно пытаются дискредитировать организацию.

"Нам стало известно о нескольких статьях о ФИФА, которые были опубликованы 2 ноября, - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА. - Четыре недели назад группа журналистов отправила в ФИФА сотни вопросов, основанных на личных и внутренних электронных сообщениях и другой информации, к которой незаконно получили доступ третьи лица. Несмотря на тот факт, что мы ответили на присланные вопросы прямо и честно, некоторые СМИ решили проигнорировать большинство наших ответов и исказить факты и правду в намеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение своих читателей.

В опубликованных в некоторых СМИ "отчётах" есть одна цель - попытка подорвать репутацию нового руководства ФИФА, в частности, президента организации Джанни Инфантино и генерального секретаря Фатмы Самуры.

Мы осведомлены, что существуют люди, которые в собственных целях заинтересованы в том, чтобы подорвать репутацию ФИФА. В связи с чем вызывает сожаление, что некоторые представители СМИ изредка оказывают поддержку таким ложным утверждениям, судя по всему, не имея никакого понимания о произошедших в ФИФА в прошлом изменениях"

Ранее было известно, что хакерам удалось получить доступ к конфиденциальным данным о ФИФА, согласно которым Инфантино в 2014 году помог "Манчестер Сити" и ПСЖ избежать санкций за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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