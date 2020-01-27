ФИФА - о погибшем Коби Брайанте: "Легенда баскетбола, которая была любима в футболе"

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ФИФА - о погибшем Коби Брайанте: "Легенда баскетбола, которая была любима в футболе"

Пресс-служба ФИФА опубликовала в твиттере пост, посвящённый гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

"Легенда в одном виде спорта, которая любила и была любима в нашем. Покойся с миром", - говорится в публикации ФИФА.

Напомним, что Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта. Он летел со своей 13-летней дочерью на баскетбольную тренировку.

Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" пять раз становился чемпионом НБА, а также дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.

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