ФИФА - о погибшем Коби Брайанте: "Легенда баскетбола, которая была любима в футболе"

Пресс-служба ФИФА опубликовала в твиттере пост, посвящённый гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

"Легенда в одном виде спорта, которая любила и была любима в нашем. Покойся с миром", - говорится в публикации ФИФА.

A legend in one sport who loved, and was loved in, ours.#RIPKobe pic.twitter.com/DwzJ2kox4C