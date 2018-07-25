ФИФА обнародовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков
ФИФА на своем официальном сайте обнародовала символическую сборную Чемпионата Мира 2018-го года по версии болельщиков.
В ее состав вошли: Тибо Куртуа (Бельгия), Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).
Напомним, в Москве рассказали о прибыли, полученной от проведения ЧМ-2018. | soccernews.ru
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