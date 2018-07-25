ФИФА обнародовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

6 Теги килиан мбаппелука модричкриштиану роналдукевин де брюйнефилиппе коутиньо

ФИФА обнародовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиковФИФА на своем официальном сайте обнародовала символическую сборную Чемпионата Мира 2018-го года по версии болельщиков.

В ее состав вошли: Тибо Куртуа (Бельгия), Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).

Напомним, в Москве рассказали о прибыли, полученной от проведения ЧМ-2018. | soccernews.ru

Комментарии
Рус

Так Роналду как бы затащил матч с Испанией и этим вс е сказано

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Гризман

МАРСЕЛО.РОНАЛДУ.ТИАГО СИЛВЫ В ЭТОМ СПИСКЕ ТОЧНО не должно быть.

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моисей

Кавани гораздо был лучше португальца

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За справедливость

Как же уже надоело.что из-за пиара пропихивают этого Роналду.Ведь на этом ЧМ ему явно в симвалической сборой места нет, и это знает любой более-менее разбирающийся человек в футболе,конечно кроме персофанов заднеприводного...

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Ванька

А где Азар.И что тут делает Роналду...?

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Рамон

Роналду явно лишний

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