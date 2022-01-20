ФИФА объявила о новых правилах аренд
Фото: твиттер ФИФА\Автор неизвестен
ФИФА официально объявило об изменениях системы арендных соглашений в профессиональном футболе.
Так, по новым правилам, клубы будут обязаны заключать письменное соглашение, в котором будут прописаны длительность аренды и финансовые условия сделки. Максимальный срок аренды теперь будет составлять 1 год, а минимальный – период между двумя трансферными окнами. Также теперь запрещена субаренда игроков в третий клуб.
Согласно новым правилам в течении одного сезона в клубе не может быть более трех игроков, арендованных у одного и того же клуба.
Также ограничено максимальное количество аренд: с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го клубы не смогут брать или отдавать в аренду более восьми игроков за сезон.
С 1 июля 2023-го по 30 июня 2024-го это ограничение будет установлено на отметке в 7 игроков за сезон, с 2024 года клубы не смогут брать или отдавать в аренду более шести игроков в течение сезона.
Это ограничение не будет распространяться на футболистов младше 21 года и воспитанников клуба.
FIFA to introduce new loan regulations— FIFA Media (@fifamedia) January 20, 2022
Story: https://t.co/aDt8tAP6LM pic.twitter.com/9fBQ5UIkGa
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18