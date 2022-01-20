ФИФА объявила о новых правилах аренд

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ФИФА объявила о новых правилах аренд

Фото: твиттер ФИФА\Автор неизвестен

ФИФА официально объявило об изменениях системы арендных соглашений в профессиональном футболе.

Так, по новым правилам, клубы будут обязаны заключать письменное соглашение, в котором будут прописаны длительность аренды и финансовые условия сделки. Максимальный срок аренды теперь будет составлять 1 год, а минимальный – период между двумя трансферными окнами. Также теперь запрещена субаренда игроков в третий клуб.

Согласно новым правилам в течении одного сезона в клубе не может быть более трех игроков, арендованных у одного и того же клуба.

Также ограничено максимальное количество аренд: с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го клубы не смогут брать или отдавать в аренду более восьми игроков за сезон.

С 1 июля 2023-го по 30 июня 2024-го это ограничение будет установлено на отметке в 7 игроков за сезон, с 2024 года клубы не смогут брать или отдавать в аренду более шести игроков в течение сезона.

Это ограничение не будет распространяться на футболистов младше 21 года и воспитанников клуба.

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