ФИФА объявила о ряде санкций в отношении сборной России

Теги россияфифа

ФИФА объявила о ряде санкций в отношении сборной России

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела ряд санкций в отношении сборной России, сообщается на официальном сайте организации.

Россиянам запрещено проводить международные матчи на своей территории, использовать название страны (вместо него допустимо название "Российский футбольный союз), а также использовать гимн и флаг страны.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

Не пропустите: "Челси" опубликовал заявление по поводу ситуации на Украине. http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Севилья" победила в дерби и приблизилась к "Реалу"

"Севилья" победила в дерби и приблизилась к "Реалу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов