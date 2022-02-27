ФИФА объявила о ряде санкций в отношении сборной России
Международная федерация футбола (ФИФА) ввела ряд санкций в отношении сборной России, сообщается на официальном сайте организации.
Россиянам запрещено проводить международные матчи на своей территории, использовать название страны (вместо него допустимо название "Российский футбольный союз), а также использовать гимн и флаг страны.
Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.
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