ФИФА объявила об изменениях в определении обладателя премии The Best, которая вручается лучшим игрокам и тренерам по итогам года.

Теперь будет учитываться не только мнение тренеров, капитанов и журналистов, но и болельщиков, которые смогут выбрать победителя путём интернет-голосования.

Итоги будут формироваться исходя из того, что каждая категория опрошенных получает вес в 25 процентов.

Не пропустите: ФИФА определила самый красивый гол Чемпионата Мира-2018. | http://soccernews.ru