ФИФА объявила об изменениях в определении обладателя премии The Best

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ФИФА объявила об изменениях в определении обладателя премии The Best

ФИФА объявила об изменениях в определении обладателя премии The Best, которая вручается лучшим игрокам и тренерам по итогам года.

Теперь будет учитываться не только мнение тренеров, капитанов и журналистов, но и болельщиков, которые смогут выбрать победителя путём интернет-голосования.

Итоги будут формироваться исходя из того, что каждая категория опрошенных получает вес в 25 процентов.

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