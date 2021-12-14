FIFA объявила претендентов на попадание в символическую сборную 2021 года

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

FIFA и FIFPro огласили шорт-лист футболистов, которые могут быть включены в символическую сборную мира 2021 года.

Вратари: Алиссон, Джанлуиджи Доннарумма, Эдуар Менди.

Защитники: Давид Алаба, Жорди Альба, Трент Александер-Арнолд, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Рубен Диаш.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Кевин де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френки де Йонг, Жоржиньо, Нголо Канте.

Нападающие: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар.

Победители будут объявлены 17 января, на церемонии вручения наград The Best.

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