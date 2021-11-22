ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

ФИФА объявила список претендентов на награду The Best, которая вручается лучшему футболисту года.

В список вошли следующие игроки: Карим Бензема (Франция, "Реал Мадрид"), Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд (Норвегия, "Боруссия" Дортмунд), Жоржиньо (Италия, "Челси"), Нголо Канте (Франция, "Челси"), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"/ПСЖ), Неймар (Бразилия, ПСЖ) и Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль").

Церемония награждения пройдет 17 января 2022 года.

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