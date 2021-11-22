ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера года

Фото: инстаграм Конте/Автор неизвестен

ФИФА назвала кандидатов на звание лучшего тренера 2021 года.

В список вошли следующие тренеры: Антонио Конте ("Интер"/"Тоттенхэм"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"/сборная Германии), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне ("Атлетико") и Томас Тухель ("Челси").

Победителя назовут 17 декабря на церемонии The Best FIFA Football Awards.

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