ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года

Теги фифаджанлуиджи доннаруммаалиссонэдуар мендимануэль нойеркаспер шмейхель

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря годаФото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

ФИФА объявила список претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года.

В список попали следующие голкиперы: Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Милан"/ПСЖ), Эдуар Менди (Сенегал, "Челси"), Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), Каспер Шмейхель (Дания, "Лестер").

Церемония награждения пройдет 17 января 2022 года.

Также не пропустите: ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов