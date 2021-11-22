ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года

Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

ФИФА объявила список претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года.

В список попали следующие голкиперы: Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Милан"/ПСЖ), Эдуар Менди (Сенегал, "Челси"), Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), Каспер Шмейхель (Дания, "Лестер").

Церемония награждения пройдет 17 января 2022 года.

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