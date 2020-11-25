ФИФА объявила претендентов на звание лучшему тренеру года

ФИФА назвала претендентов на награду The Best лучшему тренеру года.

За приз поборются Марсело Бьелса ("Лидс"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Хулен Лопетеги ("Севилья"), Зинедин Зидан ("Реал").

Церемония награждения пройдет 17 декабря в онлайн режиме. Голосование будет проводиться с 25 ноября по 9 декабря.

В прошлом году лучшим тренером был признан Юрген Клопп.

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