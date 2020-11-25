ФИФА объявила претендентов на звание лучшему тренеру года

Теги зинедин зиданюрген клоппханси фликхулен лопетегимарсело бьелса

ФИФА объявила претендентов на звание лучшему тренеру года

ФИФА назвала претендентов на награду The Best лучшему тренеру года.

За приз поборются Марсело Бьелса ("Лидс"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Хулен Лопетеги ("Севилья"), Зинедин Зидан ("Реал").

Церемония награждения пройдет 17 декабря в онлайн режиме. Голосование будет проводиться с 25 ноября по 9 декабря.

В прошлом году лучшим тренером был признан Юрген Клопп.

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