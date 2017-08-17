ФИФА объявила список претендентов на звание игрока года

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ФИФА объявила список претендентов на звание игрока года

ФИФА в своём официальном твиттере опубликовала шорт-лист из 24 кандидатов на награду лучшему игроку 2017 года по версии организации.

За приз поборются Криштиану Роналду, Дани Карвахаль, Тони Кроос, Марсело, Лука Модрич, Кейлор Навас, Серхио Рамос (все - "Реал"), Лионель Месси, Андрес Иньеста, Луис Суарес (все - "Барселона"), Златан Ибрагимович (экс-"Манчестер Юнайтед"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия Дортмунд"), Леонардо Бонуччи ("Милан"/"Ювентус"), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала (оба - "Ювентус"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эден Азар, Нголо Канте (оба - "Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски, Мануэль Нойер, Артуро Видаль (все - "Бавария"), Неймар ("Барселона"/ПСЖ), Алексис Санчес ("Арсенал").

Вручение награды состоится 23 октября. Победитель будет определён путём голосования среди главных тренеров и капитанов сборных, а также журналистов и болельщиков.

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