ФИФА обязал "Кардифф" заплатить "Нанту" за трансфер погибшего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА обязал "Кардифф Сити" выплатить "Нанту" шесть миллионов евро за трансфер погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салы, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, в ФИФА приняли решение, что "Кардифф" не должен платить за трансфер игрока полную сумму в размере 17 миллионов евро. Было решено, что валлийский клуб обязан выплатить только сумму, указанную в качестве первого транша в трансфере.
Напомним, что 28-летний Сала погиб в январе в результате крушения самолета на Ла-Маншем. Тело футболиста было найдено спустя несколько недель. Тело пилота самолета так и не было обнаружено.
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