ФИФА обзавелась новым партнёром
Катарская госкомпания QatarEnergy официально стала партнёром ФИФА, сообщается на сайте организации.
"Мы рады приветствовать QatarEnergy как компанию, разделяющую наш энтузиазм по поводу первого ЧМ в арабском мире. В этом году турнир расширит сферу влияния футбола и прольёт свет на регион, сведя в Катаре культуры со всего света", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
QatarEnergy является одним из мировых лидеров по производству сжиженного природного газа.
Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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Стали известны 20 из 32 участников ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3