ФИФА обзавелась новым партнёром

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ФИФА обзавелась новым партнёром

Катарская госкомпания QatarEnergy официально стала партнёром ФИФА, сообщается на сайте организации.

"Мы рады приветствовать QatarEnergy как компанию, разделяющую наш энтузиазм по поводу первого ЧМ в арабском мире. В этом году турнир расширит сферу влияния футбола и прольёт свет на регион, сведя в Катаре культуры со всего света", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

QatarEnergy является одним из мировых лидеров по производству сжиженного природного газа.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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