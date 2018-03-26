ФИФА оценила готовность российских городов к ЧМ-2018

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ФИФА оценила готовность российских городов к ЧМ-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит оценил готовность российских городов к Чемпионату Мира 2018 года.

"Состояние готовности в целом очень хорошее. Есть ряд моментов, которые мы по многим городам отметили. Они везде разные, там просто предстоит проделать больше работы. Для таких больших проектов, как Чемпионат Мира, дьявол в деталях. На данном этапе мы от больших проектов - постройки стадионов - переходим к более тонким аспектам работы, отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют всё впечатление от посещения матчей. Мы составим список городов, список вопросов и будем напряжённо работать с местными оргкомитетами над подготовкой к тестовым играм" - сказал Смит.

Напомним, что матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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